Делегация Думы прибыла в Крым для участия в праздновании 5-летия воссоединения с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 марта. /ТАСС/. Делегация Госдумы во главе с председателем нижней палаты Вячеславом Володиным прибыла в четверг вечером в Симферополь, передает корреспондент ТАСС. В пятницу депутаты примут участие в праздничных мероприятиях по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.

У трапа самолета парламентариев встретили глава Крыма Сергей Аксенов и председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Как сообщила пресс-служба Госдумы, в этот день пройдут совместные заседания Совета Думы с Госсоветом Крыма и Заксобранием Севастополя. "Депутаты Государственной думы во главе с председателем Вячеславом Володиным примут участие в праздничных митингах и шествиях, встретятся с жителями. В Симферополе парламентарии возложат цветы к памятнику "Народного ополчения всех времен", в Севастополе - к Мемориалу героическим защитникам Севастополя 1941-1942 гг.", - добавили в пресс-службе.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.