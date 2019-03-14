Эксперт: рейтинг среди населения должен стать главной оценкой работы губернаторов

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Рейтинг власти среди населения должен стать главным показателем эффективности работы губернаторов при оценке их деятельности. Такое мнение в четверг высказал политолог Дмитрий Гусев в ходе круглого стола, посвященного современным подходам к управлению в политике.

19 декабря президент РФ Владимир Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов по выполнению майского указа и поручил оформить это решение. Губернаторский "лист оценки" состоит из 15 пунктов, среди них - уровень доверия президенту и главам регионов, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

"Сейчас деятельность губернаторов оценивается по 15 показателям - это те самые KPI (англ. Keys Performance Indicators - ключевые показатели работы), но вот сидит губернатор и KPI выполняет..., а народ относится [к нему] плохо. Если философски посмотреть, то государство должно думать об общей массе. Значит, людям должно быть хорошо, и это тоже должно быть в KPI - рейтинг власти. Над показателями эффективности или вместе с ними должен быть рейтинг власти как главный KPI. У нас сколько губернаторов было прекрасных, у которых все росло, показатели хорошие, а рейтинга нет", - сказал Гусев.

В свою очередь исполняющий обязанности директора ФГБУ НИИ "Восход" Макар Герман заявил о необходимости создания системы ответственности для чиновников за плохие показатели эффективности работы.

"Вопрос в том, что происходит с государственным чиновником, если он не достиг показателей, - подчеркнул Герман. - Мне кажется - ничего, особенно это касается регионов. Если, например, по дорожному строительству был запланированный объем, а выделенные на него средства не были освоены по тем или иным причинам, то регион в следующий раз получит меньше денег. Это наказание кого? Конкретного чиновника, который за это отвечал, или всех жителей, кто живет в этом регионе?"