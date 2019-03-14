МИД РФ: в докладе о правах человека Госдеп оперирует псевдодокументальной информацией

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Госдепартамент в своем докладе о ситуации с правами человека в мире оперирует в разделе, посвященном РФ, псевдодокументальной информацией и антироссийскими шаблонами. Об этом говорится в опубликованном в четверг на сайте российского внешнеполитического ведомства комментарии МИД России, посвященном данному докладу.

Очередной ежегодный доклад Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире за 2018 год был опубликован в среду. В нем американское внешнеполитическое ведомство подвергло критике Россию, а также Украину, Иран и Китай.

"Для поддержания негативного отношения к нашей стране используется уже ставший традиционным набор обвинений, мало отличающийся от предыдущих докладов. Оперируя псевдодокументальной информацией, избитыми антироссийскими шаблонами и клише, США пытаются обвинить нас в пренебрежении правами человека, в "преследовании" НПО и правозащитников, в "недостатке" демократии", - заявили в ведомстве.

Кроме того, отметили в МИД, в докладе предпринимают попытку переложить на Россию ответственность и за ситуацию с правами человека на Украине. В министерстве с сожалением констатировали, что авторам по-прежнему не удалось избавиться от русофобских стереотипов.

Иллюзии об исключительности

В Москве обратили внимание на полное забвение в докладе понятия суверенитета и принципа невмешательства во внутренние дела государств.

"Позиция администрации США в сфере прав человека построена на откровенном применении двойных стандартов в зависимости от того, следует ли то или иное государство стратегическим установкам Вашингтона, - говорится в комментарии. - США остаются, пожалуй, единственной страной из ведущих государств мира, которая по-прежнему живет иллюзиями о собственной исключительности. В Вашингтоне претендуют на право самим назначать критерии "правды", единолично выступать в роли судьи, самим принуждать и карать".

Подобными претензиями США, указали в МИД РФ, пытаются замаскировать "свои геополитические и экономические интересы, амбиции управлять, нежелание уважительно относиться к другим государствам".

За рамками

В то же время, отметили в ведомстве, традиционно за рамками доклада осталась далекая от идеальной ситуация с правами человека в самих США.

"В который раз проигнорированы системные проблемы американского государства, прежде всего - расизм, дискриминация иммигрантов, разгул ксенофобских идей и подъем экстремистских организаций, ограничения прав и свобод под предлогом борьбы с терроризмом, жесткое регулирование и подавление деятельности СМИ, превышение полномочий и полная безнаказанность силовых и правоохранительных структур, практикующих жестокое, бесчеловечное обращение и пытки, похищения, массовая слежка за своими гражданами, серьезные угрозы безопасности личности", - перечислили в министерстве.

Кроме того, США нарушают права человека в других странах при проведении так называемых антитеррористических операций, в результате которых гибнет большое количество мирных жителей, добавили в МИД.

В Москве в очередной раз призвали США "заняться исправлением собственных изъянов в правозащитной области".