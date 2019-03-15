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Врио главы Забайкалья вступился за депутата от КПРФ, организовавшего незаконную акцию

По мнению Александра Осипова, Роман Берг руководствовался желанием выразить свое политическое отношение к проблемам региона

ЧИТА, 15 марта. /ТАСС/. Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов вступился в четверг за депутата Заксобрания Забайкальского края от КПРФ Романа Берга, обвиняемого в проведении в Чите незаконной акции. При этом, как написал сам Осипов в письме к начальнику регионального УМВД Александру Щеглову, копия которого в пятницу появилась в распоряжении ТАСС, вину за Бергом он все-таки признает.

В конце декабря Берг организовал в Чите акцию, участники которой выбрасывали на "политическую свалку" фотографии депутатов краевого парламента от "Единой России", ЛДПР и "Справедливой России". Полиция возбудила в отношении Берга административное дело о проведении публичной акции без согласования с властями.

"Возможно, с юридической точки зрения он допустил нарушение, однако, рассматривая этот поступок, прошу учитывать, что Романом Станиславовичем, как молодым политиком, скорее всего, двигало желание выразить свое политическое отношение к важным социально-экономическим проблемам нашего региона. Это характеризует его как человека неравнодушного и искренне переживающего за судьбу Забайкальского края", - говорится в письме Осипова.

Врио губернатора также допустил, что "в пылу политической борьбы Роман Станиславович перешел определенные моральные границы и допустил некоторые оскорбительные действия в адрес своих коллег депутатов". "Однако причина этому, я уверен, не злой умысел, не намерение оскорбить людей, а искреннее желание принести пользу обществу", - заключил Осипов.

Как уточнили ТАСС в администрации губернатора, в пятницу дело Берга рассмотрят в Центральном суде Читы.

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