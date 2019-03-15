Косачев опроверг информацию о срыве поездки делегации российских сенаторов в США

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев опроверг появившуюся в СМИ информацию о срыве якобы планировавшейся поездки российских сенаторов в США. Как сообщил Косачев ТАСС в пятницу, поездка в США не планировалась, в настоящее время продолжается поиск вариантов активизации диалога с американскими коллегами.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на источники в верхней палате парламента, что планировавшаяся поездка делегации Совета Федерации в США не состоится, так как невозможна в нынешних условиях. "Не знаю, откуда это [информация о срыве поездки]. Никакой планировавшейся поездки на было. Варианты продолжения диалога с американскими коллегами прорабатываются", - сказал Косачев.

На пресс-конференции в конце декабря 2018 года председатель СФ Валентина Матвиенко заявила, что делегация Совета Федерации готова к визиту в США, если поступит соответствующее предложение от американских парламентариев. Вместе с тем спикер отметила, что серьезные межпарламентские контакты с американскими коллегами вряд ли возможны до прекращения антироссийской истерии в Вашингтоне.

В минувший вторник Матвиенко провела в стенах верхней палаты парламента встречу с послом США в РФ Джоном Хантсманом по просьбе американской стороны, на ней обсуждались двусторонние отношения и роль межпарламентского диалога в их возможной нормализации. Как сообщила пресс-служба верхней палаты российского парламента, на встрече обсуждалась "идея возможных встреч соответствующих делегаций в рамках международных парламентских форумов с участием двух стран". Матвиенко в ходе встречи отметила, что Россия готова к возобновлению парламентских контактов на различных уровнях.

Как сообщили ТАСС в американском диппредставительстве, Хантсман "подтвердил желание правительства США сотрудничать с Россией в целях содействия межпарламентскому диалогу и обсудил как возможности, так и препятствия, стоящие на пути улучшения двусторонних отношений".