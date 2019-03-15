Губернатор Калининградской области: конкурс "Лидеры России" дал региону новых управленцев

СОЧИ, 15 марта. /ТАСС/. Власти Калининградской области оценивают конкурс "Лидеры России" как подспорье в формировании региональных команд управленцев. Об этом сообщил в пятницу журналистам в рамках финала конкурса "Лидеры России" в Сочи губернатор региона Антон Алиханов.

"Для нас [Калининградской области] это вопрос такого практического результата, практической пользы для наших региональных команд", - сказал он.

Губернатор отметил, что по результатам первого конкурса "Лидеры России" несколько его участников получили работу в органах власти Калининградской области. "Прошлый конкурс дал нам несколько сотрудников правительства регионального и представительства региона в Москве. Несколько ребят, у которых я являюсь наставником, очень мне сейчас помогают в рамках работы Госсовета, я возглавляю рабочую группу по развитию малого и среднего предпринимательства, и есть ребята, у которых хорошая компетенция в этом", - пояснил он.

Второй конкурс "Лидеры России" стартовал 10 октября 2018 года и вышел на международный уровень, заявки подали более 227 тыс. человек из 68 стран. В очные полуфиналы прошли более 3,3 тыс. человек, в том числе 18 участников из-за рубежа, которые представляли Азербайджан, Белоруссию, Казахстан и Украину. В финал, который проходит в Сочи с 13 по 17 марта, прошли 300 человек, из которых эксперты отберут сотню победителей.