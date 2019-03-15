Слуцкий: США противопоставляют свои санкции нормам и принципам международного права

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 марта. /ТАСС/. США, вводя новые санкции в отношении России, доказывают всему миру, что они противостоят нормам, принципам и традициям международного права. Об этом в пятницу заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Подобные вещи для нас не страшны, не чувствительны. И таким образом США доказывают всему миру свое противостояние нормам, принципам и традициям международного права", - сказал он журналистам, добавив, что такая политика Вашингтона вызывает сожаление.

США в пятницу ужесточили антироссийские санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе.

По словам Слуцкого, провокация в Керченском проливе была спланирована для усиления позиций президента Украины Петра Порошенко в преддверии выборов, чего добиться не удалось, а также для того, чтобы усилить санкционное давление. "Ничего страшного, выстоим", - резюмировал депутат.

Санкции

В санкционные списки попали заместитель руководителя Пограничной службы ФСБ РФ Геннадий Медведев, начальник пограничного управления ФСБ по Крыму контр-адмирал Сергей Станкевич, начальник одной из служб пограничного управления капитан первого ранга Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничного управления капитан первого ранга Андрей Шеин, а также заместитель председателя ЦИК провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Найденко и секретарь ЦИК ДНР Владимир Высоцкий.

Вашингтон также ввел рестрикции против российских компаний "Концерн "Океанприбор", "Завод "Фиолент", "Судокомпозит", "Новые проекты", "Консоль-Строй", "Звезда", "Ярославский судостроительный завод" и "Зеленодольский завод имени А. М. Горького".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили порядок прохождения через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения границы РФ было возбуждено уголовное дело.

Члены экипажей - 24 гражданина Украины - были арестованы. Позже их доставили из Симферополя в СИЗО в Москву. Всем им предъявлено обвинение по части 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ").