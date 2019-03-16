Центр по примирению: около 1,7 млн беженцев из Сирии хотят вернуться на родину

ДАМАСК, 16 марта. /ТАСС/. Около 1,7 млн сирийских беженцев, которые официально зарегистрированы в других странах, хотят вернуться на родину. Такие данные содержатся в распространенном в субботу бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

"Оценочно изъявили желание вернуться на родину 1712264 сирийца из десяти стран мира. Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 389735 мирных жителей", - говорится в документе.

Сейчас за пределами страны, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, находятся 6,675 млн сирийцев, которые прошли регистрацию. Они временно живут в 45 странах мира. Больше половины - 3,6 млн человек - нашли приют в Турции, еще около 1 млн человек находятся в Ливане, порядка 700 тыс. - Иордания.

"Руководство Сирии предпринимает активные шаги, направленные на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территорий иностранных государств", - добавили в Центре.