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Кризис в Сирии

Центр по примирению: около 1,7 млн беженцев из Сирии хотят вернуться на родину

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за пределами республики находятся 6,675 млн сирийцев, которые прошли регистрацию

ДАМАСК, 16 марта. /ТАСС/. Около 1,7 млн сирийских беженцев, которые официально зарегистрированы в других странах, хотят вернуться на родину. Такие данные содержатся в распространенном в субботу бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

"Оценочно изъявили желание вернуться на родину 1712264 сирийца из десяти стран мира. Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 389735 мирных жителей", - говорится в документе.

Сейчас за пределами страны, по данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, находятся 6,675 млн сирийцев, которые прошли регистрацию. Они временно живут в 45 странах мира. Больше половины - 3,6 млн человек - нашли приют в Турции, еще около 1 млн человек находятся в Ливане, порядка 700 тыс. - Иордания.

"Руководство Сирии предпринимает активные шаги, направленные на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территорий иностранных государств", - добавили в Центре.

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