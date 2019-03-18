Аксенов: решение о воссоединении с Россией было экспромтом для власти Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Решение о воссоединении Крыма с Россией было экспромтом, так как власти республики, пока президент РФ Владимир Путин не высказал свою позицию, не были уверены в реакции российской стороны. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава республики Сергей Аксенов.

"Это был экспромт. До того момента, пока президент Владимир Путин открыто не высказал свою позицию, мы не могли на 100% знать, что Россия нас примет", - сказал он.

По словам Аксенова, обращаясь к Путину, власти региона надеялись на его поддержку.

"Конечно, рассчитывал (на поддержку - прим. ТАСС), знал справедливость президента, надеялся, что крымчан не оставят в беде", - подчеркнул он.

"Это решение (президента РФ - прим. ТАСС) спасло Крым от войны, сохранило жизни тысяч людей. Если бы полуостров остался в составе Украины, ситуация у нас была бы хуже, чем в Донбассе", - добавил Аксенов, отметив, что ожидания крымчан от воссоединения с Россией оправдались.

"Мы чувствуем, что мы дома, все наши ожидания от возвращения на родину оправдались. У крымчан есть чувство гордости за свою страну, уверенность в своих силах, есть уверенность в завтрашнем дне, есть понимание, что у нас системно работают органы власти. Посмотрите, что на Украине происходит, в других странах. Сегодня Россия - одна из самых стабильных стран мира", - сказал Аксенов.

Он отметил, что у Украины к Крыму было исключительно потребительское отношение.

"Украина к нам как мачеха относилась, мы ей были не нужны на самом деле. Просто было потребительское отношение к Крыму со стороны органов власти Украины, должностных лиц. Все хотели только землю и море, хотели что-то вывезти отсюда, приехать на лето отдыхать, на лодке покататься - на этом поддержка Крыма заканчивалась", - заключил собеседник агентства.

О референдуме в Крыму

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя 16 марта провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.