В РФ и Сирии заявили о давлении США на тех, кто готов содействовать сирийскому возрождению

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Все, кто готов оказать содействие в возрождении Сирии, подвергаются политическому и информационному давлению со стороны США. Об этом говорится в опубликованном в понедельник совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Политическое и информационное давление осуществляется на всех, кто проявляет готовность оказать содействие в возрождении Сирии", - говорится в нем.

Руководители координационных штабов отметили, что уже 1782-й день продолжаются страдания сирийских граждан, насильно удерживаемых в лагере внутренне перемещенных лиц "Эр-Рукбан" подконтрольными США вооруженными группировками. "Американская сторона уже не раз показала свое равнодушие к мучениям находящихся в катастрофическом положении жителей "Эр-Рукбана". США стремятся скрыть как от населения лагеря, так и от мировой общественности положительную динамику восстановления мирной жизни, которая достигнута благодаря усилиям правительства Сирийской Арабской Республики при поддержке России и других стран", - сказано в заявлении.

Главы штабов подчеркнули, что единственно возможным способом прекратить страдания жителей "Рукбана" является расселение лагеря в полном соответствии с их желанием. "Власти Сирии в любой момент готовы отправить подготовленные для эвакуации сирийских граждан шесть автомобильных колонн с комфортабельными автобусами и спасти страдающих сирийских граждан. Для этого необходимо лишь согласие американской стороны на расформирование лагеря и предоставление гарантий безопасности передвижения транспорта в оккупированной зоне Эт-Танф", - говорится в документе.

"Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок блокируют периметр в зоне безопасности, не пропуская гуманитарную помощь ООН и сирийского правительства в лагерь. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду на пресс-конференции в Москве, что США несут ответственность за судьбу сирийцев на оккупированных территориях. По его словам, при доставке помощи должна быть обеспечена полная безопасность и транспарентность, чтобы были приняты меры, позволяющие убедиться, что груз доставлен именно беженцам, а не передан представителям незаконных вооруженных формирований.