Посол РФ: КНР в 2019 году активизирует культурное и экономическое взаимодействие с Крымом

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Китайская общественность в текущем году будет активно развивать культурно-гуманитарные и экономические контакты с Крымом. Об этом заявил в понедельник посол РФ в Китае Андрей Денисов.

"В Крыму ежегодно проводится Ялтинский международный экономический форум, в работе которого принимают участие китайские представители, - отметил он в ходе мероприятия, состоявшегося в посольстве РФ в Пекине по случаю пятилетней годовщины воссоединения Республики Крым с Россией. - В минувшем году в Ялте на базе Крымского федерального университета открыт Китайский информационно-культурный центр. В августе этого года группа школьников из Китая приедет в Международный детский центр "Артек", где сможет не только отдохнуть, но и получить уроки русского языка".

По словам Денисова, в 2019 году также ожидается возобновление сотрудничества между Крымом и южной китайской провинцией Хайнань, а также между такими городами как Ялта и Санья, Севастополь и Далянь (северо-восточная провинция Ляонин), Судак и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, северо-восток КНР). Дипломат заверил, что посольство РФ в Пекине будет активно содействовать развитию связей полуострова с китайскими партнерами.

"Крым - один из самых привлекательных российских регионов. С каждым годом растет число посещающих его зарубежных туристов, развитие которого способствует экономическому подъему Крыма, возрождению традиционных отраслей хозяйства, хорошо известных за его пределами", - подчеркнул Денисов.

Китай заинтересован в Крыме

Как отметил глава Ассоциации китайских соотечественников в Крыму Гэ Чжили, его организация готова в 2019 году начать знакомить местную и мировую общественность, а также представителей международных деловых кругов с реалиями этого российского региона.

"Мы заинтересованы стать ответственным поставщиком правдивой, точной, объективной и справедливой, интересной для всех информации о Крыме", - подчеркнул он.

По словам Чжили, возглавляемая им ассоциация будет распространять ознакомительную информацию, в первую очередь предоставлять консультационные услуги китайским частным предпринимателям, планирующим сотрудничать с Крымом в области туризма и сельского хозяйства, и готова к активному партнерству и взаимодействию с полуостровом.

"За последние пять лет я посетил полуостров несколько десятков раз и на основе полученного опыта могу сказать: ответ на такие вопросы, как: "Как же на самом деле обстоит дело в Крыму?", "Каково его будущее?", будет положительным", - резюмировал он.