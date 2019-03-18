Замглавы МИД РФ обсудил с главой Высшего государственного совета Ливии ситуацию в стране

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов обсудил в понедельник перспективы ливийского урегулирования с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Состоялся углубленный обмен мнениями по проблематике урегулирования ливийского кризиса с акцентом на необходимость продвижения инклюзивного политического процесса с конечной задачей организации всеобщих выборов и формирования единых эффективных государственных институтов Ливии, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны была поддержана идея проведения в этих целях широкой национальной конференции с участием представителей всех политических сил и регионов страны в рамках реализации разработанного спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии Гасаном Саляме плана действий".

По данным МИД РФ, в ходе беседы была подтверждена важность поддержания и впредь активного российско-ливийского политического диалога и использования дипломатического потенциала России в рамках содействия устойчивой нормализации в Ливии, включая перспективы восстановления взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в различных областях.