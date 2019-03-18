Карасин обсудил с представителем ООН подготовку к дискуссиям по Закавказью в Женеве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин и сопредседатель Женевских дискуссий от ООН Джихан Султаноглу в понедельник обсудили подготовку к новому раунду переговоров по Закавказью, запланированных на апрель. Об этом говорится в сообщении МИД России.

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ситуации в области безопасности в Закавказье, работе совместного механизма по предотвращению и реагированию на инциденты на границах Абхазии с Грузией, а также о ходе подготовки нового раунда международных дискуссий в Женеве, запланированного на начало апреля 2019 года", - информировали в дипведомстве.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят с 2008 года с участием России, Абхазии, Южной Осетии, Грузии и США при посредничестве спецпредставителей от ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах - по безопасности и по гуманитарным вопросам. Последний раунд дискуссий прошел 11-12 декабря 2018 года в Женеве.