Путин: Россия рассчитывает, что ОБСЕ внесет свой вклад в урегулирование кризиса на Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что ОБСЕ внесет свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, РФ будет к этому стремиться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой делегации французских политиков, президентом ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

"Мы очень рассчитываем, что ОБСЕ внесет свой позитивный вклад, сейчас организация работает достаточно активно на юго-востоке Украины, внесет свой вклад в урегулирование этого кризиса, также как и многих других кризисов на Евразийском пространстве, - сказал президент. - Мы к этому готовы, будем всячески к этому стремиться".

Глава российского государства высказал мнение, что в данный момент Организация не в полной мере отвечает тем целям и требованиям, ради которых она создавалась. Путин констатировал, что на континенте существует масса проблем, однако над их решением никто не работает. "В предыдущие годы Организация уделяла внимание каким-то очень важным вопросам правозащитным на постсоветском пространстве, но этого совершенно недостаточно. Она, по сути дела, ведь не для этого создавалась", - подчеркнул он.