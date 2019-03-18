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Путин назначил Юрия Беджаняна послом в Коста-Рике

Ранее эту должность занимал Александр Догадин

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил генерального консула РФ в Монреале (Канада) Юрия Беджаняна послом в Коста-Рике вместо Александра Догадина. Соответствующие указы опубликованы в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Назначить Беджаняна Юрия Вартановича Чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Коста-Рика", - говорится в указе.

Его предшественник Александр Догадин возглавлял российское представительство в Коста-Рике с 2013 года.

Юрий Беджанян родился в 1954 году в Москве. В 1978 году окончил МГИМО, в 1992 году - Дипломатическую академию МИД России. С 2013 года возглавлял генеральное консульство России в Монреале (Канада).

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