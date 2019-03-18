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Матвиенко: кризис в Ливии надо урегулировать путем общенационального инклюзивного диалога

Председатель Совета Федерации провела закрытую встречу с главой Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом аль-Мишри, в ходе которой она заявила, что ливийцами необходимо решать внутренние разногласия путем общенационального инклюзивного диалога. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СФ, встреча пошла в закрытом режиме.

"Считаем, что для урегулирования ситуации в Ливии необходимо действовать в рамках общенационального инклюзивного диалога. Судьбу страны должны решать сами ливийцы", - приводит слова Матвиенко пресс-служба.

По словам Халеда аль-Мишри, главным препятствием, которое мешает положить конец ливийскому кризису, является негативное внешнее вмешательство.

"Валентина Матвиенко и Халед аль-Мишри обсудили пути выхода из кризиса в аспекте достижения общенационального согласия и региональной безопасности в рамках реализации разработанного спецпредставителем генерального секретаря ООН по Ливии "Плана действий", - отметили в пресс-службе.

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Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияЛивия
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