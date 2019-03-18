США продолжают блокировать автобусы для эвакуации сирийских беженцев из лагеря "Эр-Рукбан"

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. США по-прежнему отказываются пропустить автобусы, направленные для эвакуации беженцев из лагеря "Эр-Рукбан". Об этом в понедельник сообщил журналистам на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Виктор Купчишин.

"Выход беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" по-прежнему блокирован - американская сторона не пропускает автобусы для эвакуации беженцев и отказывается обеспечить безопасность перемещения гуманитарных колонн внутри 55-километровой зоны вокруг своей базы в Эт-Танфе", - сказал он на брифинге.

Генерал также напомнил, что для беспрепятственного возвращения временно перемещенных лиц из зоны Эт-Танф налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда направлены специально сформированные колонны автобусов. При этом сирийское правительство гарантировало безопасность временно перемещенным лицам и упрощенный порядок восстановления документов беженцев.

Купчишин добавил, что за прошедшие сутки боевики дважды обстреляли населенный пункт Шир-эс-Сахаб провинции Латакия, а также северо-западнее Телль-Баззам провинции Хама, также обстрелам подверглись населенные пункты Суккари, Абу-Омар (два раза) и западнее Абу-Омар провинции Идлиб, юго- западнее Баллурмун и Маканис-эд-Дувайри провинции Алеппо.