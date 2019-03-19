Лавров считает, что только Мадуро имеет право назначать послов Венесуэлы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Лишь правительство Николаса Мадуро может назначать послов Венесуэлы, заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя "назначение" лидером венесуэльской оппозиции Хуаном Гуайдо представителя в США.

"Послов назначают правительства государств - членов ООН, таковым является правительство Николаса Мадуро", - указал глава российского дипведомства.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

В конце января Вашингтон признал временного поверенного в делах Венесуэлы в США Карлоса Альфредо Веккьо, назначенного Гуайдо.