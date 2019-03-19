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Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Сысоева

Ранее он был назначен вице-губернатором Тюменской области

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник досрочно прекратила депутатские полномочия Владимира Сысоева в связи с его назначением вице-губернатором Тюменской области.

Сысоев был избран в Госдуму седьмого созыва в составе федерального списка кандидатов от ЛДПР. Ранее сообщалось, что 45-летний либерал-демократ получил назначение в Тюменской области. Предполагается, что в правительстве региона он будет курировать департаменты экономики, труда и занятости населения, информатизации.

До избрания в нижнюю палату парламента Сысоев являлся заместителем председателя Тюменской областной Думы, директором департамента стратегического развития администрации Тюменской области, был генеральным директором одной из коммерческих фирм.

Теги
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