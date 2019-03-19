Рябков сообщил, что делегация России не контактировала с Ватиканом по теме Венесуэлы

РИМ, 19 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что российская делегация, которая провела во вторник в Риме консультации по ситуации в Венесуэле с американскими коллегами, не контактировала по этой же теме с Ватиканом.

"Контактов [нашей делегации] с Ватиканом не было, - сказал Рябков, отвечая на вопрос журналистов. - Мы приветствовали бы конструктивную роль Святого престола".

Папа Римский Франциск придерживается сдержанной позиции в отношении ситуации в Венесуэле, заявляя, что выступает "за благополучие всего венесуэльского народа". Понтифик не считает для себя возможным "указывать, к кому прислушиваться". При этом Франциск неоднократно призывал к недопущению кровопролития и насилия и выражал озабоченность гуманитарной ситуацией в латиноамериканской стране.

В Ватикане принимали делегацию венесуэльской оппозиции. Франциск обменивался письмами с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В своем ответе на письмо Мадуро понтифик выразил сожаления, что до сих пор попытки примирения и посредничества не принесли желаемого результата.