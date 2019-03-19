В Центре по примирению рассказали, почему лагерь "Эр-Рукбан" не получил официальный статус

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Сирийский лагерь беженцев "Эр-Рукбан" не имеет официального статуса из-за расположенной в 55 км военной базы США в Эт-Танфе. Об этом во вторник заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

"Из-за нахождения в зоне Эт-Танф американских военных объектов и поддерживаемых США незаконных вооруженных формирований, лагерь "Эр-Рукбан" за все время своего существования так и не стал полноценным местом проживания временно перемещенных лиц, имеющим официальный статус и обеспечивающимся в соответствии со стандартами ООН и других международных организаций", - сказал он на брифинге.

Из-за отсутствия официального статуса и гарантий безопасности государственные и общественные организации не могут оказать помощь нуждающимся, пояснил Купчишин.

"Соединенные Штаты игнорируют эти обстоятельства, выдвигая различные требования по условиям эвакуации гражданских лиц из лагеря "Эр-Рукбан", при этом сами не оказывают никакого гуманитарного содействия жителям лагеря, фактически отдав их судьбу на откуп боевикам", - подчеркнул генерал.