Лавров выступит в Женеве в защиту системы контроля над вооружениями и мирного космоса

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Глава МИД России Сергей Лавров примет в среду в Женеве участие в пленарном заседании Конференции по разоружению. Министр привлечет внимание к ключевым проблемам в сфере контроля над вооружениями и опасности милитаризации космоса.

"Существенное внимание будет уделено работе самой конференции и задаче возобновления на ней переговорной деятельности", - сообщили в российском дипведомстве.

Свободный космос

Как ранее заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на площадке форума Лавров планирует поднять вопрос нарастающей угрозы милитаризации космического пространства, в том числе в свете последних действий Вашингтона на этом направлении. "Предпринятые в последнее время США целенаправленные шаги по подготовке к размещению оружия в космосе, в том числе созданию группировки средств противоракетной обороны космического базирования, подтверждают нарастающую актуальность и востребованность международных усилий по противодействию столь безответственным планам", - отметила она.

В МИД напомнили, что в 2018 году Россия и Китай выдвинули предложение учредить Группу правительственных экспертов (ГПЭ) ООН по мерам предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве, поскольку вопрос обретает все большую остроту. При этом в Москве считают, что выработка такого важного инструмента, как юридически обязывающее соглашение по этой проблеме, должна происходить на площадке конференции. "Основную задачу профильной ГПЭ видим как раз в подготовке рекомендаций по содержательным элементам такого документа, которые могли бы быть использованы в дальнейшем на этапе переговоров, если таковой наступит", - пояснили в дипведомстве.

Мир без ДРСМД

Вполне реальную угрозу гонки вооружений и на Земле несет в себе развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), уверены в министерстве. Если из-за позиции Вашингтона документ прекратит свое действие 2 августа, это может привести к гонке вооружений сразу в нескольких регионах мира.

В этой ситуации Россия вынуждена готовиться к потенциальному развертыванию США новых ракетных систем средней дальности. "При этом мы категорически не приемлем попыток извратить объективную логику поддержания военно-стратегического баланса и интерпретировать наши ответные шаги как ракетную угрозу со стороны России", - подчеркнули в министерстве. В Москве напомнили, что именно Вашингтон отверг все российские инициативы по урегулированию взаимных претензий и выдвинул неприемлемый ультиматум. "На уничтожение комплексов с нашей ракетой 9М729, которая без каких-либо на то оснований объявлена Вашингтоном противоречащей договору, мы пойти не можем", - подчеркнули на Смоленской площади.

При этом Россия объявила односторонний мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в соответствующих регионах, включая Европу, пока там не появятся аналогичные американские системы. "Рассчитываем, что в Вашингтоне и других столицах НАТО возобладает ответственный подход к обеспечению европейской безопасности", - заявили в МИД РФ.

Атмосфера неопределенности

Под вопросом оказалась и судьба российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III), действие которого истекает в феврале 2021 года. В Москве убеждены, что продление СНВ-III отвечает интересам всего мирового сообщества. Однако этому препятствует проблема одностороннего вывода Вашингтоном из зачета по договору порядка сотни средств стратегических наступательных вооружений под предлогом их якобы переоборудования, результаты которого не удается подтвердить.

При этом США всячески затягивают диалог по проблематике договора и, более того, пока не определились, хотят ли вообще его продлевать. "Таким образом, замаячила перспектива полного исчезновения в отношениях двух крупнейших в мире ядерных держав каких-либо контрольно-ограничительных механизмов в ракетно-ядерной сфере", - предостерегают в российском внешнеполитическом ведомстве.

Борьба с химическим и биологическим терроризмом

Россия также планирует продвигать инициативу подготовки на площадке форума международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма (МКХБТ). "Рассчитываем на подключение к предметной работе по МКХБТ всех государств, включая наших оппонентов, несмотря на серьезные расхождения в позициях", - отметили в министерстве. В Москве считают, что запуск переговоров по такому документу стал бы оптимальным компромиссом в условиях, "когда приступить к содержательной работе по другим пунктам повестки дня Конференции по разоружению не представляется возможным".