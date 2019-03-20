В РФ и Сирии заявили, что США не обеспечивают безопасность жителей "Эр-Рукбана"

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Возможности США по обеспечению безопасности жителей лагеря беженцев "Эр-Рукбан", которые захотели вернуться домой, недостаточны. Кроме того, американская сторона не способна оказать влияние на боевиков в подконтрольной ей зоне Эт-Танф, говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

"Детально изучив ситуацию, приходим к пониманию, что возможностей военной базы США в Эт-Танфе по обеспечению безопасности жителей "Эр-Рукбана", изъявивших желание вернуться в родные места, явно недостаточно. Оказавшись заложниками собственной деструктивной политики, проводимой на сирийском направлении, американская сторона сегодня не способна оказать влияние на все незаконные вооруженные формирования, бесчинствующие в оккупированной зоне", - говорится в заявлении.

В связи с этим сирийское правительство готово обеспечить надежную охрану и оборону шести гуманитарных автомобильных колонн силами службы безопасности Сирии во взаимодействии с подразделениями военной полиции Вооруженных сил РФ, отмечают руководители штабов.

"Предлагаем американской стороне принять участие в организации прикрытия проведения гуманитарной операции по эвакуации страдающих сирийских граждан с воздуха совместными усилиями ВКС России и командования Вооруженных сил США в зоне Эт-Танф. Убедительно просим руководство США со своей стороны поддержать данную инициативу и назначить своих представителей для сопровождения автомобильных колонн, а также оказать влияние на боевиков подконтрольных группировок для обеспечения беспрепятственного доступа в лагерь "Эр-Рукбан", - говорится в заявлении.

О лагере беженцев

Лагерь "Эр-Рукбан" образовался на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности и экономической ситуации. Район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.

5 марта Минобороны России сообщило, что с помощью спутников рядом с "Эр-Рукбаном" обнаружено кладбище с 300 новыми захоронениями, то есть лагерь фактически утратил свой статус, превратившись в "резервацию, где насильно удерживаются заложники". По данным ведомства, большинство построек в лагере не приспособлено для проживания зимой, там царит антисанитария, а обмен продовольствием и другими товарами ведется на стихийных базарах, которые контролируют боевики.