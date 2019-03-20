Володин поручил изучить вопрос о законодательных изменениях после коллегий ГП, СК и МВД

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании палаты в среду предложил изучить возможное внесение в законодательство изменений, основанных на предложениях, озвученных ранее руководителями Генпрокуратуры РФ, СК РФ и МВД РФ на итоговых коллегиях ведомств.

Соответствующее поручение было дано комитетам по безопасности и борьбе с коррупцией, а также по госстроительству и законодательству.

"В ходе подведения итогов за год руководители этих ведомств много говорили о необходимости внесения изменений в ряд законов, говорили о правоприменительной практике, давали полный ее анализ. В этой связи было бы правильным поручить нашим двум профильным комитетам, которые имеют к этому непосредственное отношение - комитету по безопасности и борьбе с коррупцией и комитету по госстроительству и законодательству - изучить годовые отчеты названных ведомств, проанализировать вопросы, имеющие отношение к правоприменительной практике. Те инициативы и предложения, которые были озвучены, изучить на предмет возможного рассмотрения в виде законодательных инициатив", - сказал Володин.

Предложение палатой было поддержано.