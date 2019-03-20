ЦИК 21 марта решит вопрос о передаче думского мандата Грудинину

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в четверг рассмотрит вопрос о передаче мандата депутата Госдумы экс-кандидату в президенты от КПРФ, директору "Совхоза им. Ленина" Павлу Грудинину. Это следует из проекта повестки заседания, опубликованного в среду на сайте ЦИК.

В повестку внесен вопрос "о передаче вакантного мандата депутата Государственной думы <…> Грудинину Павлу Николаевичу".

Ранее президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат умершего нобелевского лауреата Жореса Алферова. Алферов в 2016 году избрался в Госдуму седьмого созыва по общефедеральной части партийного списка. Грудинин, который не является членом КПРФ, баллотировался в подмосковной региональной группе списка, он занимал девятую строчку среди 22 кандидатов.

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года, он занял второе место с 11,77%. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.

В феврале 2019 года совет депутатов подмосковного Видного освободил Грудинина от должности председателя и лишил его мандата.