Политологи считают, что Бердников исчерпал свой потенциал главы региона

Бердников, возглавлявший республику 13 лет, в среду подал в отставку в связи с окончанием срока полномочий на посту главы края и переходом на другую работу. В своем обращении к жителям региона он подчеркнул, что принял это решение добровольно.

"В Республике Алтай сошлись сразу несколько негативных факторов - это и экономические показатели деятельности главы региона, и политические события, которые в регионе происходили, и электоральный запрос на обновление [власти]. Множество симптомов ярко проявились в данном случае, поэтому отставка была закономерна и, скорее, по принципу - Бердников как глава региона себя полностью исчерпал", - сказал политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети "Клуб регионов" Сергей Старовойтов.

Он отметил, что на позиции Бердникова также сильно повлияло низкое качество коммуникаций со структурами республиканского правительства, политическими партиями и общественностью: "То он [Бердников] заявил что-то не то, повел себя как-то пренебрежительно, то оказался не понят теми или иными аудиториями". Политтехнолог Константин Лукин считает, что у избирателей республики сложилась усталость от пребывания Бердникова во власти, но высокой протестной активности не наблюдалось. По его мнению, Бердников умел привлекать федеральные деньги в регион, который является дотационным, но эти деньги не всегда неэффективно осваивались.

По мнению доцента кафедры политологии факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии Алтайского государственного университета Сергея Асеева, Бердников был лояльным и системным управленцем, но экономическая политика в период его руководства регионом оставляла желать лучшего. "Скажем так, в общероссийских рейтингах Республика Алтай показала неблестящую экономику. Поэтому данный уход не просто ожидаем, но, в принципе, соответствовал и сроку полномочий", - сказал политолог.

Как ранее сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии региона Дмитрий Степанов, выборы главы Республики Алтай состоятся 8 сентября. Временно исполняющим обязанности главы региона президент России Владимир Путин назначил 46-летнего Олега Хорохордина - участника второго потока программы развития кадрового управленческого резерва на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.