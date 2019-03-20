Лавров: сверхполитизация мешает работе механизма ООН по разоружению

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Сверхполитизация становится главным фактором, препятствующим функционированию разоруженческого механизма ООН. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на пленарном заседании Конференции по разоружению.

"Понятно, что работу Конференции по разоружению, первого комитета Генеральной Ассамблеи и Комиссии ООН по разоружению сделать полностью свободными от политизации нереально, - отметил он. - Но в последнее время со стороны отдельных стран предпринимаются настойчивые попытки привнести на эти площадки сюжеты, удобные для сведения счетов с неугодными им государствами. Среди факторов, препятствующих нормальной работе ооновской разоруженческой триады, сверхполитизация постепенно выдвигается на передний план".

"Считаем недопустимым подход, когда здравые, перспективные предложения, направленные на обеспечение равной и неделимой безопасности для всех через предметный конструктивный профессиональный диалог, попросту отметаются, - подчеркнул Лавров. - В результате блокируется работа Конференции по разоружению, девальвируются решения первого комитета, снижается авторитет Комиссии ООН по разоружению".

Вместе с тем, по его словам, нынешние трудности отнюдь не означают, что созданный четыре десятилетия назад механизм "сам по себе плох и поэтому его надо демонтировать, как предлагают некоторые радикально настроенные государства". "Россия с этим не согласна, - обратил внимание министр. - Состояние разоруженческого механизма ООН - это отражение общего осложнения международной обстановки, отказа коллективного Запада от диалога по совершенствованию существующих и выработки новых приемлемых для всех инструментов по контролю над вооружениями".

В качестве примера он привел отсутствие должного международного контроля за выполнением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. "Вместо эффективного верификационного механизма соблюдения этой конвенции, создание которого блокируется Вашингтоном, страны Запада теперь предлагают некие визиты по приглашениям. Так они собираются якобы подтверждать соответствие деятельности объектов биологической инфраструктуры и проводимых там исследований положениям конвенции", - указал глава российского дипведомства.

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