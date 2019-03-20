Лавров: Запад выступает против укрепления правовой базы борьбы с химическим терроризмом

ЖЕНЕВА, 20 марта. /ТАСС/. Страны Запада возражают против укрепления международно-правовой базы противодействия химическому и биологическому терроризму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в среду на пленарном заседании Конференции по разоружению в Женеве.

"Вопреки собственным заявлениям об озабоченности возрастающей угрозой ОМУ-терроризма [ОМУ - оружие массового уничтожения], наши оппоненты возражают против укрепления международно-правовой базы противодействия этому злу. Вместо совместной работы Запад бросил свои силы на создание так называемого атрибутивного механизма в рамках Организации по запрещению химического оружия [ОЗХО] в расчете на то, что этот механизм с помощью манипулирования Техническим секретариатом ОЗХО будет применяться в качестве инструмента политического давления на неугодные государства, - сказал Лавров. - Подобное грубое вторжение в прерогативы Совета Безопасности ООН уже привело к глубокому расколу в рядах ОЗХО и, безусловно, бросает тень на перспективы Конвенции по запрещению химического оружия".

Глава МИД РФ привлек внимание к российской инициативе по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма, которую он представил на Конференции по разоружению в Женеве в марте 2016 года. "Одно из ключевых положений этой конвенции - криминализация использования химических веществ и биологических агентов в террористических целях, - отметил Лавров. - Вопрос более чем актуальный: только на территории Сирии, по различным оценкам, было совершено от 300 до 400 терактов с применением химических веществ".

"Рассматриваем сдержанное отношение к нашей инициативе по международной конвенции по борьбе с химическим и биологическим терроризмом и стремление игнорировать множество случаев химического терроризма в Сирии в качестве звеньев одной цепи", - резюмировал он.