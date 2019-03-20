Власти Крыма заявили о положительном эффекте санкций Украины на развитие полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Санкции в отношении Крыма благоприятно сказываются на развитии региона и приносят убыток тем, кто инициирует такие ограничительные меры. Такое мнение ТАСС в среду высказал первый зампред Госсовета - глава комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс, комментируя новые санкции Украины в отношении предприятий и физических лиц, работающих на полуострове.

Ранее в среду президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении санкций против 294 юридических и 848 физических лиц, участвовавших в строительстве Крымского моста, а также проведении выборов в республиках Донбасса. Кроме того, ограничительные меры продлены в отношении четырех российских банков и посетивших Крым лиц.

"Они объявляют санкции, и Порошенко, и все остальные, а у нас построен Крымский мост. Они объявляют санкции, а у нас люди приезжают отдыхать - в прошлом году было более 6 млн отдыхающих, <…> они объявляют санкции, устраивают энергоблокаду, а у нас президент [РФ Владимир Путин] дал команду и запустили две электростанции на 940 МВт, и у нас уже избыток электроэнергии, - сказал Фикс. - Ну и какой в них эффект? Чем больше они вводят санкций, тем больше Крым развивается".

Он добавил, что страны, которые ввели санкции в отношении Крыма и России в целом, все чаще задумываются об их отмене, поскольку несут от них убытки. При этом новые санкции Украины он связал с попыткой Порошенко поднять свой рейтинг перед предстоящими президентскими выборами.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса жителей полуострова. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.