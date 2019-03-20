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Лавров обсудил с представителями ООН достижение целей в области устойчивого развития

В переговорах участвовали верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и генеральный директор Отделения ООН в Женеве Микаэль Меллер

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с руководителями органов системы ООН, расположенных в Женеве, выполнение повестки дня в области устойчивого развития. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

На рабочем ланче с главой МИД РФ присутствовали верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и генеральный директор Отделения ООН в Женеве Микаэль Меллер.

"Состоялся заинтересованный и плодотворный разговор по широкому спектру тем, затрагивающих взаимодействие России с данными органами системы ООН и проблематику многостороннего сотрудничества в этих международных организациях в целях решения практических вопросов в соответствии с возложенными на них мандатами в контексте выполнения повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года", - отметили в МИД РФ.

Данная повестка вступила в силу 1 января 2016 года. Перед странами поставлено 17 целей, в том числе ликвидация нищеты и голода, поощрение здорового образа жизни и обеспечение качественного образования.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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