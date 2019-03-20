Замглавы МИД РФ обсудил восстановление Сирии с руководством Программы развития ООН

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил в среду восстановление Сирии с региональным директором Программы развития ООН (ПРООН) для стран Европы и СНГ Мирьяной Сполярич Эггер и страновым директором ПРООН в САР Давидом Акопяном. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Представители ПРООН в Сирии проинформировали о текущем положении дел в области раннего восстановления САР и о результатах, достигнутых в контексте реализации проектов с российским донорским участием по восстановлению жилого фонда и базовой инфраструктуры в Сирии", - отметили в МИД РФ.

В ходе встречи также рассматривались различные аспекты проектного сотрудничества в рамках Трастового фонда Россия - ПРООН. "Стороны условились о продолжении диалога по активизации стратегического партнерства России с ПРООН", - информировали в министерстве.