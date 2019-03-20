В Москве и Пекине призвали к окончательной ликвидации терроризма в Сирии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил в среду со спецпредставителем правительства КНР по сирийскому урегулированию Се Сяоянем необходимость окончательной ликвидации террористического присутствия в арабской республике. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Подтверждена неизменная поддержка России и КНР усилиям по скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН. В этом контексте подчеркивалась необходимость окончательной ликвидации террористического присутствия на сирийской земле, международного содействия процессу возвращения беженцев и социально-экономической реконструкции Сирии, при обеспечении суверенитета, единства и территориальной целостности САР", - информировали в МИД РФ.

Стороны также выразили удовлетворение эффективностью плотной внешнеполитической координации по Сирии в рамках стратегического партнерства между Москвой и Пекином.