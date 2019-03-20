Глава МИД России впервые за историю дипотношений посетит Сан-Марино

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг впервые в истории двусторонних отношений будет находиться с официальным визитом в Сан-Марино - государстве, со всех сторон окруженном Италией. Это самое старое государство Европы в его нынешних границах, а также древнейшая из существующих в мире республик.

Глава МИД РФ прибывает сюда из Женевы, где принимал участие в пленарном заседании Конференции по разоружению. В Сан-Марино он встретится с государственным секретарем по иностранным делам, политическим вопросам и юстиции Николой Ренци. Последний раз главы внешнеполитических ведомств двух стран встречались в сентябре 2017 года на полях 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как говорится в комментарии МИД РФ, стороны рассмотрят двусторонние отношения в политической, экономической и культурной сферах, а также затронут вопросы международной повестки дня, представляющие взаимный интерес. Кроме того, Лавров выступит в Большом Генеральном совете - однопалатном парламенте Сан-Марино.

Невзирая на давление

Площадь Сан-Марино, не изменявшаяся со времени основания в 301 году, составляет всего 61 кв. км. Однако это не мешает стране-анклаву занимать довольно активную позицию на международной арене. На сегодняшний день республика поддерживает дипломатические отношения со 120 странами, имеет статус постоянного наблюдателя при ООН, входит в ОБСЕ, Интерпол, Совет Европы, Таможенный союз ЕС и Шенгенскую зону.

Вместе с тем государство отстаивает свои национальные интересы. Подтверждение этому - неприсоединение Сан-Марино к антироссийским санкциям, введенным Евросоюзом, США и рядом других стран.

Примечательна и политическая система Сан-Марино. Коллективными главами государства с 1243 года являются капитаны-регенты, которые избираются по образцу консулов Римской республики Большим Генеральным советом из числа его членов на шесть месяцев (с 1 апреля по 30 сентября и с 1 октября по 31 марта). Ими становятся представители противоборствующих политических партий, таким образом сохраняется баланс власти. Регенты выполняют свои функции коллегиально, согласовывая свои решения и действия, в противном случае они обладают правом вето по отношению друг к другу.