Россотрудничество: РФ нужно укреплять позиции в АТР с точки зрения гуманитарных обменов

ШАНХАЙ, 21 марта. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Россия должна укреплять свои позиции в странах Азиатско-Тихоокеанского региона с точки зрения поддержки и продвижения русского языка и культуры. Такое мнение высказал в четверг в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Александр Радьков, который 19-20 марта принимал участие в состоявшейся в Шанхае XIII региональной конференции организаций российских соотечественников стран Азии "Русскоязычные диаспоры за сотрудничество".

"Что касается всего региона, то здесь очень важно не утрачивать наши позиции с точки зрения присутствия российской диаспоры, поддержки русских школ", - отметил он, констатировав при этом, что число российских соотечественников в АТР не так велико, как в европейских странах, на американском континенте или в Австралии. "Тем не менее диаспора есть, она живет, она самоопределяется. Прошедшее мероприятие еще раз показало, что есть большая потребность в консолидации и обмене опытом в различных областях, прежде всего в сохранении идентичности, создании русских школ, дополнительного образования", - сказал Александр Радьков.

По его словам, чрезвычайно важно внедрять российские стандарты обучения в русских школах, не только по русскому языку, но и по различным предметам, учитывая востребованность российского образования. "Мы ежегодно в рамках квоты правительства РФ отбираем 15 тыс. студентов для обучения на бесплатной основе в России и, кстати говоря, большое количество квот приходится на страны АТР. Востребованность российского образования здесь ощущается", - подчеркнул замглавы Россотрудничества.

"Безусловно, необходимо усилить наше присутствие и в культурном плане, наращивать обмены художественными коллективами, выставками и в музейном деле потому, что интерес и в России очень большой к этим странам. Мы видим и чувствуем, что здесь востребована российская культура. Здесь тепло принимают представителей России, все культурные и гуманитарные акции, которые проходят. Поэтому, конечно, этот интерес нужно поддерживать и развивать его", - считает Александр Радьков.

"Наше присутствие здесь нужно укреплять и закреплять с нашим гуманитарным влиянием и работать не только с нашими соотечественниками, но и с коренным населением потому, что Россия всегда была и остается другом всех стран Азиатско-Тихоокеанского региона, и мы заинтересованы в расширении наших культурных обменов, тем более, что и в России очень большой интерес к культуре и тем гуманитарным акциям, которые могли бы быть проведены странами на территории России", - резюмировал он.

Расширение сотрудничества

Россотрудничество планирует в будущем расширить свое присутствие в АТР и в настоящее время ведет работу над открытием ряда новых загранпредставительств.

"В Азиатско-Тихоокеанском регионе, да, мы планируем расширяться. Совсем недавно, осенью, был заложен камень в основание будущего культурного центра в Сингапуре. Этот центр мы будем возводить совместно с РПЦ, там будет храм внутри культурного центра", - рассказал он.

По словам Александра Радькова, Россотрудничеством также ведутся активные переговоры по открытию Российского культурного центра в Иране. "В настоящее время в Иране есть наш представитель в штате посольства, но центра нет, поэтому мы активно ведем переговоры с иранской стороной по формированию соответствующей нормативно-правовой базы. Наши культурные центры открываются на основании действующих межправительственных соглашений, поэтому мы ведем консультации с иранцами по взаимоприемлемым формам нормативно-правовой базы, как она должна быть, чтобы это не затягивалось, и в скорейшем времени мы готовы приступить к его созданию", - сообщил замглавы агентства.

Еще одним направлением, которое обозначил Александр Радьков, стал Таиланд. "Таиланд - страна, где много наших соотечественников, а центра нет, поэтому в среднесрочной перспективе планируем приступить к переговорам с тайской стороной о том, чтобы вести разговор о подписании соответствующего межправсоглашения", - заявил он.