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Отставки и назначения

Представление врио главы Оренбургской области Дениса Паслера пройдет 22 марта

Мероприятие пройдет в колонном зале Дома Советов

ТАСС, 21 марта. Представление врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера представителям власти, депутатам и общественности региона пройдет 22 марта в Оренбурге. Об этом сообщила ТАСС и. о. вице-губернатора - заместителя председателя правительства по внутренней политике региона Вера Баширова.

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"Представление пройдет завтра в 14:00 по местному времени (12:00 мск) в колонном зале Дома Советов", - сказала она.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т Плюс" Дениса Паслера.

Паслеру 40 лет, он родился 29 октября 1978 года в городе Североуральске (Свердловская область). В 2001 году окончил Уральский государственный горный университет. Прошел трудовой путь от работника шахты Североуральского бокситового рудника до генерального директора ОАО "Екатеринбурггаз", которое возглавил в 2010 году. С 20 июня 2012 по 26 сентября 2016 года - председатель правительства Свердловской области. С 10 марта 2017 года возглавляет компанию "Т Плюс" в качестве и. о. генерального директора и председателя правления.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОтставки и назначенияОренбургская область
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