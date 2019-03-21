Экс-глава Мурманской области Ковтун извинилась перед жителями "за промахи"

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Бывший губернатор Мурманской области Марина Ковтун, которая в четверг была отправлена в отставку по собственному желанию, извинилась перед жителями региона "за промахи", допущенные во время своей работы.

"За промахи - прошу прощения. Но не ошибается тот, кто ничего не делает", - написала Ковтун в своем Instagram.

Она добавила, что покидает пост губернатора региона "без сожалений". "Я приняла решение покинуть пост губернатора Мурманской области. Без сожалений, скорее с чувством удовлетворенности и даже, пожалуй, гордости. Многое удалось, многое сделали, запущены процессы, которые сыграют очень важную роль в будущем нашего региона", - отметила бывший губернатор.

"Что бы дальше ни было, я навсегда останусь мурманчанкой, искренне и преданно любящей свой край. Этот этап моей жизни окончен, начинается следующий. До новых встреч", - написала Ковтун.