Сенатор от Мурманской области назвал одну из причин отставки Ковтун с поста губернатора

ТАСС, 21 марта. Решение Марины Ковтун уйти с поста губернатора Мурманской области может быть связано, в том числе, с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении чиновников областного правительства, считает сенатор от региона Игорь Чернышенко.

Возглавлявшая Мурманскую область с апреля 2012 года Марина Ковтун в четверг объявила, что подала президенту России Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Путин принял ее отставку и назначил врио губернатора замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса. По продолжительности пребывания на посту Ковтун занимает 20-е место среди действующих глав субъектов РФ.

"То, что возникла вокруг некая коррупционная схема, то, что возникли некие вопросы по задержанию ее [Ковтун] заместителей, неких других работников администрации, бесспорно, это утяжелило ситуацию и в какой-то мере, может быть, повлияло на ее решение о просьбе об отставке", - сказал ТАСС Чернышенко.

Уголовное дело в отношении чиновников областного правительства было возбуждено в 2017 году. Дело, изначально возбужденное за мошенничество, впоследствии было переквалифицировано в злоупотребление должностными полномочиями, совершенное лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия. Фигурантами дела о хищении средств, выделяемых на нужды регионального правительства, являются экс-замгубернатор Мурманской области Игорь Бабенко и еще трое бывших чиновников - Сергей Келлер, Эдуард Никрашевский, Георгий Благодельский.

Прокуратура также обращалась к суду с ходатайством о вынесении частного постановления Ковтун о необходимости усиления ее контроля над действиями подчиненных, сообщили ТАСС в ведомстве. Суд пока не принял решение по вопросу.