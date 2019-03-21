Песков: связь с регионом является не единственным критерием при назначении врио его главы

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Присутствие в президентском резерве и успешный опыт работы на руководящих постах стали главными критериями при подборе временно исполняющих обязанности руководителей регионов. Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, как глава государства Владимир Путин подбирал новых врио.

"Они все [врио глав регионов] так или иначе являются участниками последней или предпоследней волны общей практики по формированию президентского резерва, они все были в обойме этого президентского резерва", - сказал журналистам представитель Кремля. По его словам, "дополнительным критерием является опыт работы, в том числе и руководящий, в федеральных органах власти или региональных органах власти". "Все назначенные временно исполняющими обязанности руководителей регионов этим критериям соответствуют", - отметил Песков.

Он добавил, что связь с регионом кандидатов "не играет решающую роль". Для примера он привел назначенного в четверг врио губернатора Андрея Чибиса, у которого "нет прямой связи с Мурманской областью". "Но в то же время трудно переоценить его опыт как заместителя министра строительства и ЖКХ РФ, этот опыт, безусловно, имеет критическое значение для любого региона", - считает Песков.

В качестве другого примера представитель Кремля привел назначение врио главы Калмыкии. "В случае как Бату Хасиков, его связь с регионом очень важна", - констатировал представитель Кремля. Связь с регионом - "это важно, но это не единственный критерий, который принимается во внимание".

На этой неделе Путин также назначил врио губернатора Оренбургской области Дениса Паслера, врио главы Республики Алтай Олега Хорохордина, врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера.