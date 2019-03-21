Лавров: Россия рассчитывает, что выход из кризиса вокруг ПАСЕ будет найден

САН-МАРИНО, 21 марта. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что в ситуации с членством в Совете Европы (СЕ) возобладает здравый смысл и выход из кризиса вокруг прав национальных делегаций в Парламентской ассамблее СЕ (ПАСЕ) будет найден. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая в Большом Генеральном совете (парламенте) Сан-Марино.

По его словам, СЕ призван играть важную роль. "Сегодня задействование возможностей организации как гуманитарной опоры общеевропейской архитектуры, призванной, согласно ее уставу, способствовать более тесному единству между членами СЕ, также весьма востребовано", - обратил внимание министр.

"К сожалению, в настоящий момент СЕ переживает глубокий кризис, связанный с незаконным ущемлением прав российской делегации в его Парламентской ассамблее, - продолжил Лавров. - И это при том, что устав СЕ предусматривает обеспечение равной представленности государств во всех его органах".

Как отметил глава МИД РФ, в Москве знают, что большинство европейских государств не заинтересовано в уходе России из СЕ. "Рассчитываем, что здравый смысл в итоге возьмет верх, и очень ценим позицию Сан-Марино в поддержку решения этой проблемы в строгом соответствии с уставом СЕ", - добавил он.