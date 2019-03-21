КПРФ и ЛДПР выставят кандидатов на выборах главы Оренбургской области

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Региональные отделения партий КПРФ и ЛДПР выставят своих кандидатов на выборах губернатора Оренбургской области, которые должны состояться в единый день голосования 8 сентября 2019 года. Об этом в четверг сообщили ТАСС представители политических организаций, комментируя назначение врио главы региона Дениса Паслера после принятия президентом РФ отставки Юрия Берга.

"Мы непосредственно будем участвовать в выборах, все региональное отделение ЛДПР будет поддерживать выдвижение на выборы губернатора Оренбургской области Катасонова Сергея Михайловича [первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам]", - сообщил ТАСС депутат Законодательного собрания Оренбургской области, руководитель регионального отделения партии ЛДПР Владимир Мирохин.

Собеседник агентства отметил, что нового врио главы области в регионе знают мало и у партии высокие шансы на победу на предстоящем голосовании.

Первый секретарь областного отделения КПРФ Максим Амелин сообщил ТАСС, что партия планирует участвовать в избирательной кампании, в настоящее время рассматривается несколько кандидатур на выборы главы области, в том числе среди федеральных и местных политиков. При этом эксперт подчеркнул, что считает правильным выбирать на пост губернатора человека, который знаком с ситуацией в регионе.

"Мое мнение, что руководить областью должны люди, которые область знают, Паслер никакого отношения кроме того, что здесь есть один из филиалов ПАО "Т Плюс", к Оренбургской области не имеет, он никогда здесь, я так понимаю, не жил. Поэтому, я считаю, что это не очень удачное решение, если вдруг он станет губернатором", - сказал Амелин.

Ранее президент России Владимир Путин принял отставку главы Оренбургской области Юрия Берга, назначив врио губернатора региона руководителя компании "Т Плюс" Дениса Паслера.