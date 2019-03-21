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Депутаты Ингушетии проголосовали за отзыв вызвавшего споры законопроекта о референдуме

За отзыв законопроекта проголосовали 23 депутата

МАГАС, 21 марта. /ТАСС/. Депутаты парламента Ингушетии на внеочередном заседании проголосовали за отзыв вызвавшего споры законопроекта "О референдуме Республики Ингушетия", который был принят в первом чтении и готовился к рассмотрению, сообщила пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.

"На внеочередном заседании Народного собрания конституционным большинством (23 - "за", 1 - "против") поддержан отзыв законопроекта "О референдуме Республики Ингушетия", - говорится в сообщении пресс-службы.

Евкуров 20 марта заявил об отзыве законопроекта, касающегося вопросов проведения референдума о статусе Ингушетии, ее разделении или объединении с другим субъектами, изменении статуса и границ региона. Такое решение, как отмечалось, было принято из-за обращений общественных организаций, в том числе Совета тейпов, парламентариев Ингушетии, депутатов и сенаторов в Госдуме и Совете Федерации от республики для широкого обсуждения законопроекта с общественностью и заинтересованными сторонами.

По словам Евкурова, законопроект, разработанный избирательной комиссией республики в связи с протестом прокуратуры для приведения регионального закона в соответствие с федеральным, вызвал неоднозначную реакцию из- за недостаточной разъяснительной работы.

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