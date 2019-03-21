Врио губернатора Мурманской области будет представлен правительству региона 23 марта

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Церемония представления врио губернатора Мурманской области Андрея Чибиса запланирована в субботу, 23 марта, в 11:30, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Планируется, что представление врио губернатора состоится в субботу", - сказали в пресс-службе.

На мероприятии будут присутствовать члены областного правительства, депутаты областной думы и руководители территориальных органов федеральной власти. После этого Чибис приступит к обязанностям.

Возглавлявшая Мурманскую область с апреля 2012 года Марина Ковтун в четверг объявила, что подала президенту России Владимиру Путину заявление о досрочной отставке и не намерена участвовать в выборах главы региона осенью. Путин принял ее отставку и назначил врио губернатора замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Чибиса. По продолжительности пребывания на посту Ковтун занимает 20-е место среди действующих глав субъектов РФ.