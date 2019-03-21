Парламентарии КНДР приедут в Россию до конца года

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Делегация Верховного народного собрания КНДР планирует приехать в Россию до конца года, точные сроки визита будут согласовываться позднее. Об этом ТАСС сообщил в четверг по итогам визита в Пхеньян глава группы по сотрудничеству Совета Федерации с парламентом КНДР Олег Мельниченко.

"[На встречах] говорилось о том, что визит парламентариев КНДР в Россию состоится до конца 2019 года, конкретные сроки будут обсуждаться позднее", - сказал сенатор.

Как сообщила пресс-служба Совета Федерации, сенаторы в ходе поездки обсуждали механизмы сотрудничества между побратимскими регионами и городами РФ и КНДР. Как сообщается, северокорейская делегация будет принимать участие в мероприятиях, посвященных основанию Хабаровска. Кроме того, на встречах обсуждались конкретные направления сотрудничества в области культуры и образования.

В ходе визита член российской делегации Александр Башкин предложил северокорейской стороне рассмотреть учебные заведения Астраханской области, которую он представляет в Совете Федерации, в качестве базовых для подготовки специалистов по медицинским и инженерным специальностям.

Делегация Совета Федерации находилась в КНДР с рабочим визитом с 16 по 21 марта. Поездка состоялась по приглашению северокорейской стороны и была приурочена к 70-летию Соглашения о сотрудничестве между КНДР и СССР, которое было подписано 17 марта 1949 года. В состав делегации помимо председателя группы дружбы вошли также зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин и первый зампред комитета по международным делам Сергей Кисляк.