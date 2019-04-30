Россия и Ирак объединят усилия для борьбы с угрозой ИГ в регионе

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Россия и Ирак будут консолидировать усилия для противодействия террористической организации ИГ ("Исламское государство", запрещена в РФ) в ближневосточном регионе. Об этом заявили во вторник в российском дипведомстве по итогам встречи в Москве спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова и первого вице-спикера Совета представителей (парламента) Ирака Хасана Карима аль-Кааби.

Стороны подробно обсудили военно-политическую ситуацию, сложившуюся в ряде государств Ближнего Востока. "Отмечена важность консолидации усилий с целью обеспечения в регионе стабильности и безопасности, недопущения распространения террористической угрозы, исходящей от ИГ и аффилированных с ним структур, - обратили внимание в министерстве. - С российской стороны была подтверждена необходимость дальнейшего сплочения иракского общества на основе баланса интересов всех политических сил и этноконфессиональных групп страны с целью сохранения единства и территориальной целостности Ирака".

Кроме того, отдельно затрагивались вопросы дальнейшего укрепления многоплановых связей, в том числе с учетом итогов заседания межправкомиссии 23-25 апреля в Багдаде, добавили в МИД РФ.