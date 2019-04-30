Захарова заявила о задержке в выдаче визы США ее заместителю

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Заместитель главы департамента информации и печати МИД РФ не смог вовремя получить визу США для участия в мероприятии в ООН по вопросам свободы СМИ. Об этом сообщила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на мероприятии "Роль СМИ в демократии. СМИ и выборы в эпоху дезинформации".

"Мой заместитель, который должен был быть здесь сегодня, не смог приехать вовремя, потому что он не успел получить визу, хотя он подал заявление на визу вовремя", - сказала она.

Захарова при этом сообщила, что надеется, что сотрудник МИД все же сможет принять участие в работе комитета Генассамблеи ООН по информации.

"Это стало отличительной чертой, визитной карточкой американской дипломатии - не выдавать визы или не выдавать их в срок", - констатировала она.

Это не первый случай, когда США используют визовые процедуры, препятствуя таким образом работе России в ООН. С соответствующим заявлением в понедельник выступил МИД России, напомнив, что около месяца назад Вашингтон отказался выдать визу главе российской делегации на заседании Комиссии ООН по разоружению, а затем не впустил в страну эксперта-консультанта генерального секретаря ООН от России доктора биологических наук Дмитрия Поклонского, который должен был выступать 25 апреля в Нью-Йорке на специальном брифинге в ходе заседания Совета Безопасности ООН.