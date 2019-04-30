Постпреды России и США в СБ ООН разошлись во мнениях по ситуации в Эр-Рукбане

ООН, 30 апреля. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя в ответ на обеcпокоенность представителя США судьбой жителей лагеря Эр-Рукбан призвал Вашингтон как можно скорее включиться в общие усилия по его расселению.

В ходе заседания и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн заявил, что Вашингтон рассчитывает на помощь ООН в получении согласия от Москвы и Дамаска для отправки помощи в лагерь. "Третий конвой в Эр-Рукбан может быть жестом доброй воли и серьезности усилий ООН в отношении возобновления политического процесса", - сказал он.

"Политический процесс пробуксовывает из-за усилий Российской Федерации и ее союзников, что было видно на последних встречах в Нур-Султане, - сказал американский дипломат. - Астанинский процесс не позволяет продвинуться в политическом процессе, в освобождении гражданских заключенных, доставки продовольствия и лекарств голодающим в Эр-Рукбане".

"Мы рады, что делегация США наконец озаботилась судьбой лагеря Рукбан, к чему мы их давно и неоднократно призывали", - ответил на это российский постпред. "Призываем их включиться в общие усилия по расселению этого лагеря, чему, к сожалению, США долгое время препятствовали", - подчеркнул он.

Лагерь Эр-Рукбан возник на сирийско-иорданской границе в 2014 году после того, как Амман закрыл границу из-за опасений по поводу безопасности. Прилегающий район контролируют незаконные вооруженные формирования, из-за чего в лагере сложилась тяжелая гуманитарная ситуация.