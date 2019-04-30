Посол России в США заявил, что Москва не даст втянуть себя в затратную гонку вооружений

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 1 мая. /ТАСС/. Россия не позволит втянуть себя в затратную гонку вооружений и не заинтересована в эскалации напряженности в мире. Об этом заявил во вторник журналистам посол РФ в США Анатолий Антонов во время поездки в Филадельфию (штат Пенсильвания).

"Еще раз подчеркну: мы не заинтересованы в эскалации напряженности", - отметил российский дипломат. Как он напомнил, президент РФ Владимир Путин 2 февраля дал ясно понять, что Россия не будет размещать ракеты средней и малой дальности (если такие вооружения появятся у Москвы) ни в Европе, ни в других регионах мира до тех пор, пока там не окажется аналогичное оружие американского производства.

"Между тем наш ответ будет выстроен таким образом, чтобы не дать втянуть Россию в затратную гонку вооружений. К слову, согласно отчету генсека НАТО, страны НАТО в 2018 году потратили на оборону почти один $1 трлн. Из $987,5 млрд европейские государства - члены альянса потратили $281,7 млрд, США - $684,4 млрд. Таким образом, военный бюджет альянса более чем в 20 раз превысил оборонные расходы России (порядка $46 млрд)", - напомнил Антонов.

"Цифры говорят сами за себя, не так ли?" - задал он риторический вопрос.

Победителя быть не может

"История выработки ракетно-ядерных соглашений напоминает нам, насколько трудно достигались прорывные договоренности. Сторонами были проявлены государственная мудрость и политическое мужество, выражена уверенность в том, что в ядерной войне победителя быть не может, и она не должна быть развязана. Как представляется, этот принцип заслуживает того, чтобы его подтвердить и сейчас. Кстати говоря, за это все чаще высказываются видные государственные деятели в США", - отметил Антонов.

В качестве примера он привел опубликованную 11 апреля в газете The Wall Street Journal статью Джорджа Шульца, занимавшего пост госсекретаря США в 1982-1989 годах, Уильяма Перри, занимавшего пост министра обороны США в 1994-1997 годах, и Сэма Нанна, занимавшего кресло сенатора от штата Джорджия с 1972 по 1997 год. Они подчеркнули необходимость скорейшего возобновления диалога между США и Россией по вопросам стратегической стабильности.

"Замечу, что это говорят люди, которые испытали на практике угрозу ядерной войны. А следовательно мы должны серьезно подходить к поиску путей мирного сосуществования", - резюмировал посол России.