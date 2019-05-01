Антонов: американские политики напрасно считают, что мировые кризисы не затронут США

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 1 мая. /ТАСС/. Некоторые американские политики ошибочно полагают, что США не будут затронуты серьезными мировыми кризисами, в действительности, такие проблемы можно решать только вместе. Уверенность в этом выразил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире радиостанции PHILLYfm.

"Какая-то есть иллюзия, у некоторых американских политиков о том, что Америка находится далеко, ее не коснутся многие беды, - констатировал он. - Это неправильная позиция. Нельзя создать островки благополучия, а вот в другом районе пусть бушует океан, пусть волны сметают с лица других островов там население, города и так далее. Только вместе мы можем работать на благо США и России".

Антонов подчеркнул, что российская сторона готова к "выстраиванию уважительных, прагматичных отношений с США".

"РФ и США - мы обречены на сотрудничество, - добавил он. - Слишком много за последнее время возникло общих вызовов, угроз для национальной безопасности США и России".

Посол отметил, что, по его мнению, сотрудничество между странами будет возможно, когда США "осознают, что политика диалога гораздо лучше, гораздо выгоднее, чем политика конфронтации".

"Подчеркну, что мы к этому готовы, но бегать ни за кем не будем". "Мы ждем, когда в Вашингтоне поймут всю необходимость и целесообразность такой совместной работы", - добавил Антонов.