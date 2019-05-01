Антонов: наибольшую опасность для России и США представляют террористы, а не другие страны

ФИЛАДЕЛЬФИЯ /штат Пенсильвания/, 1 мая. /ТАСС/. Террористы, обладающие оружием массового уничтожения, а не другие государства являются самой серьезной угрозой как для России, так и для США. Такое мнение выразил во вторник посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире радиостанции PHILLYfm.

Дипломату был задан вопрос о том, какие страны представляют наибольшую опасность для России. "Я считаю, что главная угроза безопасности не только России, но и США - это проблема смычки оружия массового уничтожения и терроризма", - ответил он.

"Главный наш враг, враг США, Российской Федерации, других государств - это международный терроризм", - подчеркнул Антонов.

В связи с этим посол отметил, что у США и РФ по Сирии "существуют прекрасные контакты, в том числе на самом высшем уровне". "На уровне начальников генеральных штабов, когда мы разбираем ситуацию в Сирии", - констатировал Антонов.

Ядерный паритет

Дипломат добавил, что Россия сохраняет паритет с США в сфере ядерных вооружениях, их применение приведет к катастрофическим последствиям для всех.

"Несомненно, у нас этот паритет есть", - сказал Антонов. Он подчеркнул, что "нарушить его невозможно", а также отметил, что ни у кого не должно быть иллюзий на этот счет.

Антонов также выразил обеспокоенность в связи с тем, что "некоторые генералы сегодня, в том числе американские, думают о возможности победы в ядерной войне". "Эта предпосылка очень опасная", - подчеркнул он.

"Очень важно понимать, что войны ядерной не может быть между Россией и США, равно как и с другими государствами, и нельзя победить в ядерной войне. Это будет катастрофа", - указал Антонов.