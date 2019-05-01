Путин назначил Яцуценко и Кобзева заместителями главы МЧС

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин своим указом назначил на должность заместителя главы МЧС генерал-полковника Виктора Яцуценко. Генерал-лейтенант внутренней службы Игорь Кобзев стал заместителем министра - главным государственным инспектором РФ по пожарному надзору. Текст указа опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Виктор Яцуценко возглавлял Национальный центр управления в кризисных ситуациях МЧС. Кобзев руководил департаментом кадровой политики МЧС. С лета 2018 года и Яцуценко, и Кобзев также временно исполняли обязанности заместителей главы МЧС.

Должность главного государственного инспектора по пожарному надзору совмещал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС. Ранее Путин своим указом ввел должность заместителя министра - главного государственного инспектора по пожарному надзору, как это было до 2014 года.

Этим же указом президент освободил от должности директора департамента гражданской защиты МЧС, генерал-майора Андрея Лутошкина и его заместителя, генерал-майора Владислава Галеева. Ранее президент подписал указ, согласно которому в структуре МЧС упразднен департамент гражданской защиты.